Непомнящий: «Если Дзюбу перестанут вызывать в сборную, я Черчесова не пойму»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба вернется в сборную России после скандала с интимным видео.

— Как восприняли шум вокруг Дзюбы?

— Обсуждать скандальное видео не хочу. Мне все это претит. Скажу о другом. В матче с «Краснодаром» Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артем не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч. Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров «Зенита» на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артема уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а «Зенит» провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

— То, что Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную на ближайшие матчи — разовая акция?

— Уверен на сто процентов! Если вдруг будет иначе, я Черчесова просто не пойму, — цитируют Непомнящего «Известия».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.