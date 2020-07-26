Неплохо для первого раза: Кержаков-старший теперь тоже вратарь. Хоккейный

Бывший нападающий сборной России по футболу, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков попробовал себя в роли хоккейного вратаря. Специалист провел тренировку, отразив несколько бросков.

«По-моему, для первого раза неплохо?» — написал Кержаков-старший в Instagram.

Младший брат Кержакова Михаил — футбольный вратарь, защищает цвета «Зенита».

До этого Кержаков выложил фото в хоккейной амуниции и сказал, что скоро осуществится его мечта. Бывший защитник сборной Финляндии Сами Хююпя предложил встретиться на льду.