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Неплохо для первого раза: Кержаков-старший теперь тоже вратарь. Хоккейный

13:32
Александр Кержаков в хоккейной амуниции. Фото Instagram
Александр Кержаков в хоккейной амуниции. Фото Instagram
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Бывший нападающий сборной России по футболу, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков попробовал себя в роли хоккейного вратаря. Специалист провел тренировку, отразив несколько бросков.

«По-моему, для первого раза неплохо?» — написал Кержаков-старший в Instagram.

Младший брат Кержакова Михаил — футбольный вратарь, защищает цвета «Зенита».

До этого Кержаков выложил фото в хоккейной амуниции и сказал, что скоро осуществится его мечта. Бывший защитник сборной Финляндии Сами Хююпя предложил встретиться на льду.

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