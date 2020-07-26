Неплохо для первого раза: Кержаков-старший теперь тоже вратарь. Хоккейный
13:32
Бывший нападающий сборной России по футболу, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков попробовал себя в роли хоккейного вратаря. Специалист провел тренировку, отразив несколько бросков.
«По-моему, для первого раза неплохо?» — написал Кержаков-старший в Instagram.
Младший брат Кержакова Михаил — футбольный вратарь, защищает цвета «Зенита».
До этого Кержаков выложил фото в хоккейной амуниции и сказал, что скоро осуществится его мечта. Бывший защитник сборной Финляндии Сами Хююпя предложил встретиться на льду.
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