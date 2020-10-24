Неманья Пейчинович: «Выступать за Россию? Если будет шанс — почему нет?»
Защитник «Факела» Неманья Пейчинович, принявший российское гражданство, рассказал, что готов выступать за сборную России.
— Вы следите за нашей сборной? — вопрос Пейчиновичу.
— Конечно, — приводит Sport24 слова Пейчиновича. — Знаю, что Черчесов уже четвертый год у руля команды. Успехи на мундиале говорят сам за себя. Дзюба же стал настоящим лидером России.
В свое время мне рассказывал о нем Божович, они вместе работали в «Ростове». Так вот Миодраг говорил, что это прекрасный парень. Из русских нападающих еще выделю Смолова. Но у него почему-то не все круто в «Локо», как это было в «Краснодаре». Кокорин еще был на уровне, но я за ним не следил последнее время.
— Вы получили российское гражданство. Зачем оно вам? Вы уже заиграны за Сербию.
— Сейчас же новые правила FIFA. Если последние три года ты не выступал за свою сборную, то ты можешь быть заигран за другую национальную команду.
— То есть если поступит предложение от сборной России...
— Если будет шанс, то почему нет? Но это нереально, потому что в России много молодых игроков. Я взял гражданство России для того, чтобы была возможность жить здесь после окончания спортивной карьеры.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-24-yesli-budet-shans-pochemu-net-peychinovich-rasskazal-chto-gotov-vystupat-za-sbornuyu-rossii