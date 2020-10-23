«Не позвали его в сборную в октябре, чтобы он проявил себя в клубе. Великолепный гол забил». Черчесов — о Миранчуке
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к предстоящей жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022, а также выразил надежду на возвращение в команду ранее травмированных игроков, в том числе — забившего дебютный гол за «Аталанту» Алексея Миранчука.
— Ожиданий от жеребьевки — никаких, нам надо на максимуме сыграть три предстоящих матча в ноябре, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Опять же, никто не знает, в каком состоянии соперники, у кого какие потери или приобретения. Надеюсь, у нас будут приобретения, вернутся Джикия, Мариу Фернандес, Алексей Миранчук, который забил великолепный гол за «Аталанту». Мы даже не хотели приглашать его на октябрьский сбор, я общался и с ним, и с главным тренером «Аталанты», договорились, что он останется, чтобы проявить себя в клубе. Надеюсь, что досчитаемся и Головина, хотя есть вопрос по травме, никак не определятся, что там у него. После этого и ноябрьских матчей я смогу поделиться с вами мыслями о жеребьевке.
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