Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему не нравится отношение некоторых молодых кандидатов в национальную команду к футболу.

— Мне не нравится, что кто-то делает себе поблажки, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ». — «Могу так играть, могу не играть». Я сейчас не буду называть фамилии, но если так продолжится, я и фамилии назову. С таким отношением кто-то в сборную никогда не попадет.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

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