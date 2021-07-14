«Не нашлось замены Акинфееву и Игнашевичу». Глушаков о составе сборной на Евро.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что на Евро-2020 сборной России не хватило лидера в раздевалке.

— Вам не показалось, что наши сборники психологически оказались не готовы к турниру? Вы же играли в «Ахмате» с Семеновым. Что с ним произошло в матче с Бельгией?

— Ну давайте так. А когда мы обыгрывали Бельгию? В последнее время ей только уступали, причем крупно. Это реально топ-сборная. А Семенов такой же человек, как и все. Никто не застрахован от ошибок. Стартовый матч на Евро, давление, волнение. Может быть, не до конца настроился. Хотя я бы не назвал его худшим в этой игре. Вроде бы у него даже неплохие показатели ТТД. Однако все запомнили его ошибку и всех собак спустили на Андрея. Но меня удивила, например, ситуация с Антоном Шуниным. Черчесов назвал его первым номером, а после игры с бельгийцами убрал. Так что здесь стоит говорить о неуверенности не только футболистов, но и тренерского штаба, который тасовал состав.

— Да и опытный Роман Зобнин так «обрезался» в игре с Данией...

— Бывает... Рома хотел мяч сохранить, не увидел, ошибся. Дания хорошо прессинговала в те минуты. Может быть, Зобнин немного «поднаелся». В такие моменты нужно поддерживать человека. Я так и сделал, написал Роме сообщение.

— Не считаете, что этой сборной не хватило лидера в раздевалке?

— Соглашусь с вами. Раньше были Игнашевич, Акинфеев — два опытных футболиста, на них многое держалось в обороне и в раздевалке. Сейчас их нет, а замены не нашлось.

— Да и Дзюба с Фернандесом стали старше на три года.

— Раз они теперь еще опытнее, значит, по идее должны быть лидерами команды. Так?

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