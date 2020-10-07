«Не делим игры на контрольные и официальные». Черчесов ответил на вопрос о важности матчей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) отметил, что все игры имеют одинаковое значение для национальной команды.

— Три матча — это первый раз, — сказал Черчесов. — Не мы одни в этих условиях. Рабочая ситуация. Вызвали 22 футболиста, которые должны решать задачу. Первая — контрольный матч. Затем — игры официальные. Мы не делим игры на контрольные и официальные. Будем стараться выставлять тот состав, который по кондициям, тактике и состоянию даст результат. (Наталья Юрина)