Названо условие, при котором может состояться матч Россия — Аргентина

Матч-агент ФИФА Гильермо Тофони, ответственный за организацию игр сборной Аргентины, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной товарищеской встрече против сборной России.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил «СЭ» о переговорах со сборной Аргентины по организации товарищеского матча.

«Сборная Аргентины хочет сыграть в Китае. Сейчас она договаривается с Японией и Южной Кореей по финансовым вопросам. Матч со сборной России? Не знаю. Это возможно, но проблема в том, что тогда Аргентине нужно будет искать еще одного соперника. Они хотят сыграть два матча. Или это будет Япония с Южной Кореей, или Россия и еще одна сборная», — сказал Тофони «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.