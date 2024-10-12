Наумов предложил создать сборную ФНЛ для матча с национальной командой

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможности организовать сборную первой лиги для матча с национальной командой.

«Давайте сделаем сборную первой лиги. У нас в ФНЛ очень сильные команды играют! Посмотрите, какие команды там борются, вот недавно смотрел матч «Сокола» и «Балтики», очень интересный матч. Не надо судить, что сборная их одной ногой обыграет, нет, такого не будет. На такие матчи и зритель пойдет», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

В субботу, 12 октября, президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал, что в стране готовы провести переговоры о товарищеском матче с россиянами.