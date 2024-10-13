Наумов: «В плане подбора соперников для сборной России мы катимся в пропасть»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выборе соперников для сборной России.

— У нас нет другого выхода, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Сирия — еще как-то можно, но Бруней... Я вообще не представляю, что это такое. Понятно, что в плане подбора соперников мы катимся в пропасть, что такие игры вообще не улучшают игровой тонус. Но, повторюсь, выхода нет. И надо, конечно, всерьез рассмотреть вариант с матчем нашей сборной против легионеров — это очень разумное предложение. Потому что легионеров у нас много. Те же Клаудиньо, Вендел, Кассьерра, если бы вышли бы против сборной России, это зрелище собрало бы полный стадион. Что мешает-то?

— Думаю, вопрос в том, отпустят ли клубы своих легионеров на такой матч — опять же, есть риск травмы...

— Но клубы же в сборную России своих игроков опускают. Или Кругового, Мостового и так далее можно, а Клаудиньо — нельзя? И если иностранцам клубы скажут сыграть — сыграют, куда они денутся. В конце концов, можно мотивировать, какой-то приз придумать. Это все решаемые вопросы. К тому же, у нас столько легионеров — только из игроков «Зенита» и «Краснодара» можно две сборные сделать.

В октябре сборная России могла провести матч против Пакистана, но игра сорвалась. Сообщалось, что национальная команда может провести матчи против Брунея и Сирии в ноябре.