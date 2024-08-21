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Наумов: «Карпин правильно сделал, что вызвал Сафонова в сборную»

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина включить вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи.

«Вот говорят: «зачем Сафонова вызывать, он только там [в «ПСЖ"] начал». Для Сафонова сейчас — самое трудное время. И получить на неделю вот такую отдушину, встретиться с друзьями, знакомыми, в привычной обстановке — наоборот, это стимул для дальнейшего роста. Он хоть как-то немножко вздохнет, отвлечется от той тяжелой обстановки, которая сейчас у него в «ПСЖ». Она не может быть легкой. Чужая страна, чужие люди, чужие нравы — все чужое. И вот так отвлечься, я думаю, для Сафонова хорошо. Правильно Карпин сделал, что его вызвал», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В июне «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». С игроком был подписан контракт до лета 2029 года.

Источник: Vprognoze.ru
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
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