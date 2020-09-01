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«Настоящее и будущее нашей команды». Игроки главной и молодежной сборных России встретились на сборе в Новогорске

22:15
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Сборная России в Twitter опубликовала фото со сборов команды в Новогорске.

— Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды, — говорится в сообщении.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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