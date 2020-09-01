«Настоящее и будущее нашей команды». Игроки главной и молодежной сборных России встретились на сборе в Новогорске
22:15
Сборная России в Twitter опубликовала фото со сборов команды в Новогорске.
— Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды, — говорится в сообщении.
? Фото дня. Настоящее и будущее нашей команды.— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2020
?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/uuxDDCi2pU
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