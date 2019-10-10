«Наши парни с вами и в метро». Фигура Дзюбы появилась в метрополитене

В Twitter сборной России появилось изображение фигуры форварда команды Артема Дзюбы на фоне станции метро.

— Наши парни с вами и в метро, — говорится в сообщении.

Наши парни с вами и в метро ? pic.twitter.com/gFHiQOzg8x — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019

Сегодня сборная России примет команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.

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