«Наши парни с вами и в метро». Фигура Дзюбы появилась в метрополитене
14:07
В Twitter сборной России появилось изображение фигуры форварда команды Артема Дзюбы на фоне станции метро.
— Наши парни с вами и в метро, — говорится в сообщении.
Наши парни с вами и в метро ? pic.twitter.com/gFHiQOzg8x— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
Сегодня сборная России примет команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.
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