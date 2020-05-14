«Напомните, где сейчас играет Болт?» Врач сборной объяснил почему футболисты тренируются в разы меньше синхронисток

Эдуард Безуглов, врач сборной России по футболу, рассказал о тренировках футболистов. По словам специалиста, накануне чемпионата мира-2018 в среднем занятие длилось 69 минут.

— В последние годы тренировки у футболистов стали менее продолжительными, — признал Безуглов. — Одно—два занятия в день. Когда сборная России готовилась к ЧМ по футболу, все тренировки были одноразовые. И средняя продолжительность — 69 минут.

Но, поверьте, это не из-за того, что они не хотят тренироваться больше. «Бавария», «Милан» и «Реал» тоже не работают по 10 ч в день. Есть данные, на которые все опирается. И для того, чтобы проявить максимальные качества на поле, чтобы двигательная активность соответствовала самым высоким стандартам, нужны именно такие объемы. Если посмотреть двигательную активность, то на чемпионате мира-2018 сборная России не уступала вообще никому.

— Серьезно? И Испании, и Германии?

— Такова статистика. Взять спринты — у нас было больше 2000 м во всех матчах. Это реально мировой уровень. А количество тренировочных часов — вопрос физиологии и требований к виду спорта. Если у тебя по 150 резких торможений-ускорений за игру — это накладывает отпечаток. Я понимаю, что со стороны все может казаться проще. Но вот даже великий Усейн Болт хотел стать футболистом. Напомните, где он? «Реал»? «Барселона»?(Владимир Иванов)