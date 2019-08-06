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Напавшие на сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар" фанаты извинились после задержания

Драка фанатов и сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар". Фото Telegram-канал Mash на Мойке. Драка фанатов и сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар". Фото Telegram-канал Mash на Мойке. Драка фанатов и сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар". Фото Telegram-канал Mash на Мойке. Драка фанатов и сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар". Фото Telegram-канал Mash на Мойке.
Драка фанатов и сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар". Фото Telegram-канал Mash на Мойке.
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Напавшие на сотрудников полиции фанаты на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит""Краснодар" (1:1) извинились, информирует Telegram-канал Mash на Мойке. Как отмечается, вычислили их по записи, на которой было видно, как одного из охранников бьют куском ограды по лицу.

– Третьего числа на стадионе "Газпром Арена" ударил сотрудника полиции. Полностью в содеянном раскаиваюсь. Винова, прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии, а также у других сотрудников, кому я мог причинить моральный и физический ущерб, – отметил один из фанатов.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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