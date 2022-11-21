Комличенко о ничьих против Таджикистана и Узбекистана: «Заслуживаем критики после таких матчей»

Комличенко поделился мнением о товарищеских матчах против Таджикистана и Узбекистана

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился мнением о товарищеских матчах против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

По словам форварда «Ростова», футболисты сборной заслуживают критики в свой адрес.

— От сборной ждали много большего. Как реагировать на ничьи — это наша сила, вы недонастроились?

— Есть два восприятия. Когда смотрю футбол как болельщик, тоже всегда хочется больше голов, зрелища. Восприятие СМИ — другой вопрос, — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

— В каком смысле? Мы должны более сдержанно подходить?

— Нет, более детально.

— Вы не заслуживаете такой критики после двух раз по 0:0?

— Нет, заслуживаем, говорил об этом после матча. Полностью согласен — заслуживаем. Для меня лично обе игры — неудовлетворительно. По результату — точно. Во второй игре — точно, мы должны были забивать, исходя из моментов.

— Согласны с претензиями Баринова к атаке?

— Все по делу. Если оборона играет на ноль, то впереди должен быть хотя бы один моментик. Моментик был, мы не реализовали.