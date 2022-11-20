Соболев: «Не важно, с кем играть. Главное играть»

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча против команды Узбекистана (0:0).

— Удалось ли беречь себя на таком поле?

— Когда я выхожу на поле, я себя не берегу, а отдаюсь полностью команде и игре, поэтому, когда я выхожу на любое поле, я играю в полную силу и до конца.

— Вам бы хотелось сыграть еще с другими сборными?

— Не важно, с кем играть. Главное играть.

— Уровень соперников нормальный?

— Не могу сказать, нормально или нет. Мы сыграли две игры и сыграли на ноль. Но опять же, сейчас особо не смотрим на результат. В принципе, хорошие команды.

— А если играть с европейскими, то какими?

— С любыми, не важно с какими.

— Считаете, что это сейчас возможно?

— Да без разницы, с кем играть.