Соболев: «Не важно, с кем играть. Главное играть»
Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча против команды Узбекистана (0:0).
— Удалось ли беречь себя на таком поле?
— Когда я выхожу на поле, я себя не берегу, а отдаюсь полностью команде и игре, поэтому, когда я выхожу на любое поле, я играю в полную силу и до конца.
— Вам бы хотелось сыграть еще с другими сборными?
— Не важно, с кем играть. Главное играть.
— Уровень соперников нормальный?
— Не могу сказать, нормально или нет. Мы сыграли две игры и сыграли на ноль. Но опять же, сейчас особо не смотрим на результат. В принципе, хорошие команды.
— А если играть с европейскими, то какими?
— С любыми, не важно с какими.
— Считаете, что это сейчас возможно?
— Да без разницы, с кем играть.
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