Руденко — о национальной команде: «Россия скоро вернется. Может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»
Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» поделился мнением о сборной команде России.
— Интересна ли тебе сборная как зрителю?
— Думаю, она не всем интересна: никакой мотивации и цели нет, просто выходишь и играешь товарищеские игры, и все.
— Это проблема, что нет интереса?
— Думаю, что Россия все равно в скором времени вернется на международную арену и все нормально будет, надо это перетерпеть.
— Дюков как раз недавно говорил об этом, сказал, что надеется на возвращение России в 2025 году. Веришь ли ты, что нас вернут в этом году?
— Не знаю, не могу сказать, президент же занимается этим вопросом. Все может быть, щелкнет у кого-то — и все, сборная вернулась. А так тяжело загадывать.
Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
(Александр Абустин)