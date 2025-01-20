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Сегодня, 19:10

Руденко — о национальной команде: «Россия скоро вернется. Может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»

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Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» поделился мнением о сборной команде России.

— Интересна ли тебе сборная как зрителю?

— Думаю, она не всем интересна: никакой мотивации и цели нет, просто выходишь и играешь товарищеские игры, и все.

— Это проблема, что нет интереса?

— Думаю, что Россия все равно в скором времени вернется на международную арену и все нормально будет, надо это перетерпеть.

— Дюков как раз недавно говорил об этом, сказал, что надеется на возвращение России в 2025 году. Веришь ли ты, что нас вернут в этом году?

— Не знаю, не могу сказать, президент же занимается этим вопросом. Все может быть, щелкнет у кого-то — и все, сборная вернулась. А так тяжело загадывать.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)

Александр Руденко. «Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко

Александр Руденко
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Химки
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