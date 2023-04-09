Нападающая ЖФК «Динамо» Федорова: «На лавочке в мужской сборной хорошо бы смотрелась»

Нападающая ЖФК «Динамо» Марина Федорова рассказала, смогла бы она кого-то заменить в составе мужской национальной команды России по футболу.

«Последние игры сборной я не видела целиком, у меня были тренировки и после них удавалось лишь какие-то обзоры посмотреть. Я всегда следила за национальной командой, когда играли на больших турнирах или отборочные матчи. Сейчас за играми не слежу. Интерес немного упал. У нас хорошая мужская сборная, может быть, в основном составе я конкуренцию не навязала бы, а вот на лавочке хорошо бы смотрелась (смеется)», — цитирует Федорову Legalbet.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне встретились с Ираном (1:1), а 26-го сыграли против Ирака (2:0).