Умяров — о первом вызове в сборную России: «Мечта, которая осуществилась»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Ранее 25-летний хавбек попал в окончательный состав национальной команды на BetBoom матчи против Ирана и Боливии.

— Ты впервые в национальной сборной. Заждался этого вызова?

— Да, я очень рад. Это мой первый вызов, и это безумная гордость.

— Что для тебя значит вызов в главную команду страны?

— Это гордость — представлять честь страны на международном уровне. Для любого футболиста это мечта, которая сейчас осуществилась. Теперь, конечно, хочется дебютировать за национальную команду на поле, — приводит слова Умярова пресс-служба РФС.

Сборная России сыграет со сборной Ирана в Волгограде 10 октября. 14 октября национальная команда в Москве встретится с Боливией.