Умяров — о первом вызове в сборную России: «Мечта, которая осуществилась»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.
Ранее 25-летний хавбек попал в окончательный состав национальной команды на BetBoom матчи против Ирана и Боливии.
— Ты впервые в национальной сборной. Заждался этого вызова?
— Да, я очень рад. Это мой первый вызов, и это безумная гордость.
— Что для тебя значит вызов в главную команду страны?
— Это гордость — представлять честь страны на международном уровне. Для любого футболиста это мечта, которая сейчас осуществилась. Теперь, конечно, хочется дебютировать за национальную команду на поле, — приводит слова Умярова пресс-служба РФС.
Сборная России сыграет со сборной Ирана в Волгограде 10 октября. 14 октября национальная команда в Москве встретится с Боливией.