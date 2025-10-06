Футбол
Сегодня, 14:41

Умяров: «Спокойно реагировал на разговоры вокруг вызова в сборную»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что спокойно реагировал на разговоры вокруг вызова в сборную России.

Ранее 25-летний хавбек попал в окончательный состав национальной команды на BetBoom матчи против Ирана и Боливии.

— Вокруг твоего вызова было много разговоров. Как ты на это реагировал?

— Что-то до меня доходило — журналисты спрашивали. Спокойно реагировал, на мне это никак не отражалось. Хотелось просто продолжать работать, чтобы заслужить этот вызов. Сейчас хочется быть постоянно в списке и выходить на поле, — приводит слова Умярова пресс-служба РФС.

Сборная России сыграет со сборной Ирана в Волгограде 10 октября. 14 октября национальная команда в Москве встретится с Боливией.

Источник: РФС
Наиль Умяров
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Умяров — о первом вызове в сборную России: «Мечта, которая осуществилась»
Александр Маршал исполнит гимн перед матчем сборной России с Боливией
Сборная России: расписание матчей в октябре, состав национальной команды
Агент нападающего ЦСКА Мусаева заявил, что игрок пропустит октябрьский сбор сборной России из-за травмы
Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»
Игроки сборной России провели первую тренировку на октябрьских сборах
