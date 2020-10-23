Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Надо дать плоду расти и вовремя его сорвать». Черчесов — о Сафонове

13:07
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в национальную команду на октябрьские матчи вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

— Мы внимательно относимся ко всем игрокам и думаем, как, кого и когда привлекать, при каких обстоятельствах, что это даст нам и игроку, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Я уже говорил, что мы не хотели выдергивать Матвея из молодежной сборной, потому что она решает свои задачи, а самое главное — 28 сентября был объявлен состав на сборную, а у «Краснодара» вскоре был матч с ПАОК. Сами понимаете, радость от приглашения могла бы обернуться поражением для Сафонова в Лиге чемпионов. А теперь он себя и в клубе проявляет, и к нам попал естественным путем. Надо дать плоду расти, и, самое главное, нам вовремя его сорвать. Это касается не только его, а всех вообще. Мы всегда удивляемся, куда пропадают наши игроки, из молодежной сборной, например. Невозможно опережать события.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир