«Надо дать плоду расти и вовремя его сорвать». Черчесов — о Сафонове
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в национальную команду на октябрьские матчи вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
— Мы внимательно относимся ко всем игрокам и думаем, как, кого и когда привлекать, при каких обстоятельствах, что это даст нам и игроку, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Я уже говорил, что мы не хотели выдергивать Матвея из молодежной сборной, потому что она решает свои задачи, а самое главное — 28 сентября был объявлен состав на сборную, а у «Краснодара» вскоре был матч с ПАОК. Сами понимаете, радость от приглашения могла бы обернуться поражением для Сафонова в Лиге чемпионов. А теперь он себя и в клубе проявляет, и к нам попал естественным путем. Надо дать плоду расти, и, самое главное, нам вовремя его сорвать. Это касается не только его, а всех вообще. Мы всегда удивляемся, куда пропадают наши игроки, из молодежной сборной, например. Невозможно опережать события.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.