Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о критике перед чемпионатом Европы-2020.

— Перед ЧМ было много критики. Сейчас такого нет, это не плохо?

— Начинайте! Вы со стороны на меня смотрите. Говорю, как есть. Я кроме заголовков ничего не знаю иногда. Что в тексте — мне не ясно. У каждого своя работа. Никому не запрещаем говорить свое мнение. Кто-то со зла говорит, кто-то нам желает. Ответ — тренировочное и игровое поля. Больше ответов у нас нет. Мы на пике тренировочного процесса. Пять минут работы такой было... Их хватило. Потом игрокам будет легче это переносить. Теория у нас была одна уже, я ждал всех, когда соберутся в одном месте.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)