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На Украине оценили перспективы товарищеского матча со сборной России

12:10
Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP
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Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» перспективы товарищеского матча между сборными Украины и России.

«Такой матч должен пройти консультацию УЕФА. Мы же все понимаем политическую составляющую. Но я бы хотел увидеть данный матч. И он бы прошел абсолютно нормально, не было бы никаких боевиков и других издержек. Вон Малиновский с Миранчуком в одной команде играет, и все нормально. Так почему и нет? Это будет интересно», — сказал Франков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил организовать товарищеский матч между Украиной и Россией.

Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ». Встреча пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск). Евро-2020 завершится 11 июля.

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