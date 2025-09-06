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Судейство

6 сентября 2025, 20:04

На матче сборной России с Катаром будет работать бригада арбитров из Ирака

Алина Савинова

BetBoom матч между сборными России и Катара рассудит бригада арбитров из Ирака, сообщает пресс-служба РФС.

Главным судьей назначен Юсиф Саид Хасан. Ему будут помогать ассистенты Акрам Али Джаббар и Хуссейн Фалах Маншид. Резервным арбитром стал Мохаммед Ибрагим Саад из Бахрейна. ВАР — Ахмед Кадим Кати, АВАР — Каррар Абдул Маджид Карим.

Сборные России и Катара встретятся в воскресенье, 7 сентября, в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Сообщалось, что на матче ожидается порядка 600 российских болельщиков.

4 сентября национальная команда России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Москве.

Источник: https://rfs.ru/news/222963
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