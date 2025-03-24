На матче Россия — Замбия выступит рэпер Macan

Перед BetBoom матчем Россия — Замбия на поле стадиона «Динамо» выйдет более 500 гитаристов, клавишников и вокалистов, которые исполнят легендарный хит группы «Парк Горького» Moscow Calling. Этот музыкальный флешмоб станет главным элементом матчевой программы РФС и самым масштабным выступлением на спортивном соревновании в Европе.

Выступление перед матчем национальной команды должно превзойти по количеству находящихся на поле единомоментно артистов. Прошлым летом 450 танцоров были задействованы в номере «Погудим» в исполнении RASA перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» в Волгограде.

После завершения матча перед болельщиками выступит рэпер Macan с треком «Останься образом».