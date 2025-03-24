Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

24 марта, 10:55

На матче Россия — Замбия выступит рэпер Macan

Перед BetBoom матчем Россия — Замбия на поле стадиона «Динамо» выйдет более 500 гитаристов, клавишников и вокалистов, которые исполнят легендарный хит группы «Парк Горького» Moscow Calling. Этот музыкальный флешмоб станет главным элементом матчевой программы РФС и самым масштабным выступлением на спортивном соревновании в Европе.

Выступление перед матчем национальной команды должно превзойти по количеству находящихся на поле единомоментно артистов. Прошлым летом 450 танцоров были задействованы в номере «Погудим» в исполнении RASA перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» в Волгограде.

После завершения матча перед болельщиками выступит рэпер Macan с треком «Останься образом».

Игра Россия — Замбия состоится во вторник, 25 марта, в Москве на стадионе «Динамо». Начало встречи — с 20.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vadson

    модель авто такую знаю, но это...., как в Простоквашино- человек и пароход?)))

    25.03.2025

  • Diman_madridista

    Надеюсь, нормальные болельщики слегка припоздают на свои места, дабы не смотреть на ЭТО. Пускай ЭТО останется для РФС, как и "рекорд" по голам за сборную. По мне так Кержаков остается сорекордсменом сборной

    24.03.2025

  • Nikolay Ignatyev

    РФС несет в массы самый настоящий яд для души человеческой. Это что программа такая? Тогда кто за это всё платит и чей он казачок!?

    24.03.2025

  • zg

    То есть шикарный трек после его исполнения запоганит ноунейм?Фу фу фу!

    24.03.2025

  • Леший

    Ага. Особенно "нравится", что эту хрень вывесили в главных новостях.

    24.03.2025

  • Ydim

    Вот что мы заслужили, болельщики сборной .:rage:

    24.03.2025

  • Леший

    А у меня возник вопрос: эти "более 500 гитаристов, клавишников и вокалистов" получат деньги от РФС или сами внесут денежку в кассу РФС? Ну как плату за то, что разрешили выступить перед большой аудиторией?

    24.03.2025

  • Gordon

    Рэп - кал

    24.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Рэпер-чмэпер малотрубен... Лучше б Бздюба - хреном в бубен!

    24.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    реп для геев, гриндкор для интеллектуалов)))

    24.03.2025

  • Спартак 98

    Погудим это по нашему а «Парк Горького» Moscow Calling вкусовщина .

    24.03.2025

    • Россия — Замбия: время начала матча, во сколько смотреть трансляцию

    Черчесов рассказал, как уговорил Игнашевича вернуться в сборную России перед ЧМ-2018

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости