Калининград полностью готов к проведению матча отборочного турнира чемпионата Европы между командами России и Казахстана, на игре ожидается аншлаг. Об этом сообщила министр спорта области Наталья Ищенко.

Матч Россия — Казахстан пройдет 9 сентября на стадионе «Калининград», который вмещает 35 212 человек.

— У Калининграда высокая степень готовности к матчу — многие вопросы отработаны нами как на прошлогоднем чемпионате мира, так и на матчах футбольного клуба «Балтика», — цитирует ТАСС Ищенко. — По всем аспектам мы тесно взаимодействуем с Российским футбольным союзом, и успешный опыт матча Лиги наций 2018 года нам тоже в этом поможет. На игре со сборной Швеции стадион «Калининград» был заполнен практически полностью, уверены, что подобное будет и с Казахстаном, ожидается интересная игра.