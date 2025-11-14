Футбол
Сегодня, 14:49

На матч сборной России против Чили реализовано более 30 тысяч билетов

Сергей Ярошенко

Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тысяч билетов на BetBoom матч сборной России против Чили, сообщает ТАСС.

Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени. Всего арена вмещает 39,5 тысячи болельщиков.

«Фишт» примет матч национальной команды впервые с чемпионата мира 2018 года, тогда 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале турнира (1:1, пенальти — 3:4).

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболю
