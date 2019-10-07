На матч Россия — Шотландия реализовано более 45 тысяч билетов
20:18
Более 45 тысяч человек приобрели на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия приобрели, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
— Билеты продаются очень активно. На данный момент реализовано более 45 тысяч билетов, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.
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