На матч Россия — Казахстан проданы почти все билеты
16:34
Около 35 тысяч билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало — 21.45 по московскому времни) на стадионе «Калининград», который вмещает 35 212 человек.
Результаты опроса
проголосовало: 10542Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
Гильерме
1.9%
Мариу Фернандес
5.0%
Георгий Джикия
4.5%
Андрей Семенов
0.2%
Федор Кудряшов
0.3%
Алексей Ионов
1.1%
Магомед Оздоев
0.5%
Роман Зобнин
1.6%
Александр Головин
25.6%
Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
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