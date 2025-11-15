На матч России против Чили реализовано более 33 тысяч билетов

По состоянию на утро 15 ноября на BetBoom товарищеский матч Россия — Чили реализовано более 33 тысяч билетов. Об этом «СЭ» сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Арена вмещает 45 тысяч зрителей. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграла вничью с Перу (1:1). Тогда игру посетили 45 536 зрителей