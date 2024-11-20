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Сегодня, 20:26

На Мадагаскаре обсуждают возможность проведения матча против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча против сборной России по футболу.

«В данный момент мы в процессе [внутреннего] обсуждения возможности проведения матча против сборной России», — сказал Разананцоа «СЭ».

Ранее Разананцоа сообщал «СЭ», что обсудит вопрос проведения матча против сборной России с Министром иностранных дел страны.

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