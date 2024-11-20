На Мадагаскаре обсуждают возможность проведения матча против сборной России

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча против сборной России по футболу.

«В данный момент мы в процессе [внутреннего] обсуждения возможности проведения матча против сборной России», — сказал Разананцоа «СЭ».

Ранее Разананцоа сообщал «СЭ», что обсудит вопрос проведения матча против сборной России с Министром иностранных дел страны.