Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о 10 победах команды в 11 матчах.

— Если бы вы сейчас эту деталь не привели, я бы даже, наверное, о ней не догадывался бы. Мы заняты своим делом, а не статистикой. Изучаем рейтинг, соперников. Жеребьевка определила нам в группу команды, которые нас опережают — Сербию и Турцию. Мы занимаемся спортом и решаем конкретные задачи — надо подниматься в рейтинге, быть во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира. Менее чем через год уже Евро, необходимо учитывать все нюансы. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь