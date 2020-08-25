Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

— У многих возникает вопрос по поводу отсутствия Соболева.

— Вопрос верный — судя по первым играм, он прибавил. Но скажу как есть: мы учитывали ситуацию, которая у Соболева с Дзюбой. И они эту тему должны привести к нулю. Не хочется иметь в команде футболистов, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Здесь же, как говорили в фильме, есть неприязнь. Соболев эту историю открыл, ему же надо ее закрыть. Артем приедет в сборную, мы с ним поговорим, узнаем его позицию.

Может, как более старший, сможет сам убрать тему с повестки дня. Как-то перед вызовом в сборную чуть сцепились на поле Джикия и Оздоев, но это был секундный момент. Здесь ситуация поглубже, которую мы в спокойном режиме должны нивелировать.

(В мае в интервью «КраСаве» Соболев высказался о том, что Дзюба недостаточно поддержал Кокорина в ситуации с потасовкой в «Кофемании»: «Никто не говорил, что нужно говорить о том, что они невиновны. На самом деле, просто нужно было что-то сказать, и он [Дзюба] этого не говорил. Если они такие друзья... Хороший друг бы поддержал». — Прим. «СЭ»).

— У вас ощущение, что больше неправ Соболев?

— Не то, что я кого-то поддерживаю, а кого-то нет. Но Соболев, не знаю, по какой причине, эту тему открыл. Артем — капитан сборной, ее лидер. Более молодой футболист позволил вещи, которые, на мой взгляд, не должен себе позволять. Я говорю об этом спокойно, рабочая ситуация. Саша прочитает и в спокойной ситуации закроет вопрос. У него и другая была ситуация — горе в семье, я ему звонил, выразил соболезнования.

— Историю с Дзюбой не обсуждали?

— Мой опыт подсказывает, что иногда лучше дать понять действием, а не словами. Если Соболев посчитает нужным обсудить — у него есть мой телефон. Но закрывать вопрос он должен с Дзюбой.

— Соболев должен позвонить Артему?

— Я еще по их перепалке во время матча понял: что-то не то. После этого собрал информацию, прояснил для себя момент. На сборе пообщаюсь с Артемом. Не думаю, что это какая-то большая проблема. Не так много у нас сильных футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но еще лучше надо понимать другое: если внутри нет единства, то ничего не добьемся. Если бы то же самое Соболев сказал в комнате один на один — вопросов нет. А в публичном пространстве... Надо чуть-чуть взрослеть.

— Вам нужна хорошая атмосфера в коллективе?

— Нам нужна здоровая конкурентная среда.

Полностью интервью Черчесова для группы СМИ — скоро в «СЭ».