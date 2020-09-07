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«Мы еле отскочили». Федун — о матче сборной России

08:44
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Артем Дзюба после матча. Фото Reuters
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Артем Дзюба после матча. Фото Reuters
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру сборной России в матче Лиги наций против Венгрии. Команда Станислава Черчесова одержала на выезде победу со счетом 3:2.

— Игра была очень хорошая, качественная, — цитирует Федуна ТАСС. — Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили.

Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9385287

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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