Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру сборной России в матче Лиги наций против Венгрии. Команда Станислава Черчесова одержала на выезде победу со счетом 3:2.

— Игра была очень хорошая, качественная, — цитирует Федуна ТАСС. — Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили.

Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В.