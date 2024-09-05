Мусаев заявил, что отправит семье и первому тренеру футболки с матча с Вьетнамом

Нападающий ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев поделился эмоциями после дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В этой встрече футболист отметился голом и результативной передачей.

«Прекрасные эмоции! Первый гол случился после того, как Серега Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер — молодец, не побоялся вратаря, пошел до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол. Второй гол — парни хорошо разыграли на фланге и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола — его заслуга и 20% - моя, за то, что хорошо ногу подставил», — приводит пресс-служба РФС слова Мусаева.

Также он отметил, что посвятил дебютный гол за сборную семье и всем близким, и рассказал, как поступит со своими футболками с этого матча.

«У меня их две. Одну — отправлю домой семье, а вторую — первому тренеру в академию», — добавил футболист.

7 сентября сборная России проведет еще один товарищеский матч в Ханое против национальной команды Таиланда. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.