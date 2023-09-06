Мусаев — об эмоциях от вызова в сборную России: «Вспотел так, как будто по телу прошел ток»

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев рассказал как отреагировал на известие о том, что его вызвали в сборную России.

22-летнему форварду сообщили о вызове в сборную на футбольном поле после победы над «Зенитом» (1:0) в FONBET Кубке России.

«Честно говоря, вспотел так, как будто по телу прошел ток. Потом мне дали микрофон, а я даже не знал, что в этот микрофон сказать. Это был шок. У нас был матч против «Зенита», мы выиграли, я провел на поле 90 минут. Думал только о том, что сейчас залезу в ванну и буду отдыхать. Когда мне сказали о вызове — мог еще столько же отыграть», — цитирует слова Мусаева сайт РФС.

В текущем сезоне Мусаев забил два гола в 10 матчах за «Балтику» во всех турнирах.