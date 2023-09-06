Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:07

Мусаев — об эмоциях от вызова в сборную России: «Вспотел так, как будто по телу прошел ток»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев рассказал как отреагировал на известие о том, что его вызвали в сборную России.

22-летнему форварду сообщили о вызове в сборную на футбольном поле после победы над «Зенитом» (1:0) в FONBET Кубке России.

«Честно говоря, вспотел так, как будто по телу прошел ток. Потом мне дали микрофон, а я даже не знал, что в этот микрофон сказать. Это был шок. У нас был матч против «Зенита», мы выиграли, я провел на поле 90 минут. Думал только о том, что сейчас залезу в ванну и буду отдыхать. Когда мне сказали о вызове — мог еще столько же отыграть», — цитирует слова Мусаева сайт РФС.

В текущем сезоне Мусаев забил два гола в 10 матчах за «Балтику» во всех турнирах.

Источник: Сайт РФС
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Балтика
2
Читайте также
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
AFP: ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России выложила видео в стиле заставки сериала «Молодой папа»
Новости
RSS RSS
Все новости