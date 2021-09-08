Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой
08:21
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я не расстраиваюсь, что не вышел на поле. Победа — главное сегодня. Все мысли уже только об одном — о предстоящем матче ЦСКА — «Арсенал», — сказал Мухин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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