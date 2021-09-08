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Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой

08:21
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я не расстраиваюсь, что не вышел на поле. Победа — главное сегодня. Все мысли уже только об одном — о предстоящем матче ЦСКА — «Арсенал», — сказал Мухин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры