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«Можно я промолчу?» Черчесов — о Кокорине в сборной

13:03
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявление нападающего «Спартака» Александра Кокорина о желании вернуться в национальную команду.

— Александр Кокорин заявил в недавнем интервью: «Я жду вызова в сборную». Немного смутило слово «жду». Он действительно ждет? — вопрос Черчесову.

— Во-первых, я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу?

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