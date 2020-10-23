«Можно я промолчу?» Черчесов — о Кокорине в сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявление нападающего «Спартака» Александра Кокорина о желании вернуться в национальную команду.
— Александр Кокорин заявил в недавнем интервью: «Я жду вызова в сборную». Немного смутило слово «жду». Он действительно ждет? — вопрос Черчесову.
— Во-первых, я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу?
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.