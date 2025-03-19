Мостовой о матче сборной России против Гренады: «Выиграют 7:0 или 8:0, какая разница? Какая польза от этого?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о предстоящем BetBoom матче национальной команды против сборной Гренады.

«По-футбольному ничего не жду от этого матча. Выиграют 7:0 или 8:0, какая разница? Какая польза от этого? У нас все кричат, что нужно играть, нужно прогрессировать, но какое может быть развитие, когда играешь с командой со 174-го места в рейтинге ФИФА? Я не критикую, а говорю правду. Вот будем играть с Замбией, я такого говорить не буду. Поверьте мне, тренерский штаб тоже все понимает. Другое дело, что не надо делать из этого шоу и кричать: «Мы обыграем гренадцев». Не надо кричать, что какая-то польза будет в футбольном плане», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч Россия — Гренада пройдет в среду, 19 марта в Москве на стадионе «Динамо». Начало игры — в 20.00.

25 марта российская команда встретится с Замбией. Этот матч также пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 20.00.

(Дарик Агаларов)