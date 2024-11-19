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Сегодня, 16:15

Мостовой заявил, что ему неинтересны матчи сборной России против Брунея и Сирии

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о соперниках национальной команды.

«Конечно, сборная должна играть, но матчи против Брунея и Сирии разве кому-то интересно смотреть? Мне точно нет. Обыграли каких-то людей из Брунея и кричим об этом во весь голос. Я точно против этого. Рекорд побили, но против кого?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея (11:0). 19-го числа Россия сыграет с Сирией.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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