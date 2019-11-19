Мостовой уверен, что забил бы Сан-Марино 10 голов

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Сан-Марино в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Игра не имеет турнирного значения

— Даже немного смешно обсуждать исход данного матча и предполагать, сколько мы им забьем: шесть, восемь или десять, — цитируют «Известия» Мостового. — Понятно, что Россия победит. И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьет этому сопернику, странно. Многие против сборных такого уровня, которые даже не играли никогда в карьере. Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил. Но разве можно сравнивать голы в ворота этой команды с мячами в ворота той же сборной Бельгии. Конечно, это не равносильно.

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