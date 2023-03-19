Мостовой считает совпадением травмы Миранчука и Головина в преддверии мартовских матчей сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о травмах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в преддверии товарищеских матчей национальной команды.

«Скорее всего, совпадение. Но сейчас же в сборной ответственности нет никакой, за результат не надо бояться. Вызывай сколько хочешь. Собирайся, обнимайся, улыбайся, как они это и делают. Возможное давление на них? Конечно, нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно о том, что оба полузащитника получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.