Мостовой раскритиковал идею провести товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о возможных товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Ничего интересного не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей? Понятное дело, что сборная России еще жива, но ведь есть соперники посерьезнее. Кроме этих команд есть же и другие, которые намного лучше! Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», — цитирует Мостового Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.