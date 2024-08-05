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Сегодня, 19:42

Мостовой раскритиковал идею провести товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

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Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о возможных товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Ничего интересного не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей? Понятное дело, что сборная России еще жива, но ведь есть соперники посерьезнее. Кроме этих команд есть же и другие, которые намного лучше! Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», — цитирует Мостового Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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