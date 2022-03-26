Мостовой: «Был уверен, что России по силам обыграть Польшу»

Мостовой заявил, что игра с молодежкой была полезной

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой после товарищеского матча с молодежной национальной командой (1:0) отметил, что встреча была полезной.

— Как оценишь матч и сбор?

— Все равно полезный. Давно не собирались. По игре было видно, что немного подзабыли что-то. Безусловно, очень важный сбор.

— Обыграли бы Польшу с таким качеством игры?

— До этого был уверен, что нам это по силам.

— Как относишься к теориям о том, что молодежную могла быть сильнее основы?

— Если честно, я это не слышал. Если бы они были сильнее, они были бы в основной команде.

— С Головиным и Миранчуком счёт был бы разгромнее?

— Конечно, было бы легче. Они профессионалы.