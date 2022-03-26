Мостовой: «Был уверен, что России по силам обыграть Польшу»
Мостовой заявил, что игра с молодежкой была полезной
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой после товарищеского матча с молодежной национальной командой (1:0) отметил, что встреча была полезной.
— Как оценишь матч и сбор?
— Все равно полезный. Давно не собирались. По игре было видно, что немного подзабыли что-то. Безусловно, очень важный сбор.
— Обыграли бы Польшу с таким качеством игры?
— До этого был уверен, что нам это по силам.
— Как относишься к теориям о том, что молодежную могла быть сильнее основы?
— Если честно, я это не слышал. Если бы они были сильнее, они были бы в основной команде.
— С Головиным и Миранчуком счёт был бы разгромнее?
— Конечно, было бы легче. Они профессионалы.
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