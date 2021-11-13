Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

«Второе место у нас уже есть. Ничего страшного, если останемся в стыковых матчах. Будет даже интереснее. Но нас устраивает ничья, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — Если бы мы сейчас ехали с раскладом, что нам нужна только победа, то было бы намного сложнее. Из своего огромного опыта могу сказать, что футболисты никогда не выходят играть на ничью. Любой игрок выходит на поле забивать. Другое дело, что в процессе игры ты понимаешь, что они начинают нервничать, сопернику нужна победа, начинаешь потихоньку тянуть время.

Мы с Испанией в 2018-м установили антирекорд по всем показателям, но стали героями. Если мы первыми забьём гол, то это даст нам огромное преимущество. Сейчас многое на удивление у сборной складывается удачно. Словакам по игре проиграли, со словенцами было 50/50, но везде набрали очки. По ощущениям все идет хорошо. Когда-то это должно закончиться, но хорошо бы, чтобы не с Хорватией. Но если проиграем, то не потеряем шансов выйти на чемпионат мира".

Завтра, 14 ноября, в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в завтрашнем матче.