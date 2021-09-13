Мостовой назвал Марио Фернандеса примером для русских футболистов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» завершение карьеры в сборной России защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Нужно сказать ему спасибо, что согласился играть за нашу сборную и внес свой вклад. Фернандесу уже 30 лет, поэтому игрок хочет сосредоточиться на выступлении за клуб, а не за сборную. Для меня он запомнился своей работоспособностью. Во всех играх он показывал высокий класс игры для нашей сборной. Я сторонник того, чтобы русские ребята играли за нашу сборную. Он показал им, как нужно готовиться, как нужно отдаваться в любой игре», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» назвал «потерей» уход защитника ЦСКА из национальной команды.

В сборной России Марио Фернандес сыграл 33 матча и забил 5 голов.