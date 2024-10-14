Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:18

Мостовой: «Буду шокирован, если Мусаев однажды возглавит сборную России»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не сможет возглавить сборную России в будущем.

«Кого вижу в сборной после Карпина? Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной. Мусаев во главе национальной команды? Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование — Кордобы в составе не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. С февраля 2022 года российская команда отстранена от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости