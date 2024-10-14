Мостовой: «Буду шокирован, если Мусаев однажды возглавит сборную России»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не сможет возглавить сборную России в будущем.

«Кого вижу в сборной после Карпина? Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной. Мусаев во главе национальной команды? Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование — Кордобы в составе не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. С февраля 2022 года российская команда отстранена от участия в международных турнирах.