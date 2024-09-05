Мостовой: «Ну какая нам Азия? Унижаем себя такими играми. Думал, хронику включил. Это ужасно»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Вьетнама.

Встреча проходила в Ханое и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки! Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году.