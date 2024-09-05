Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:34

Мостовой: «Ну какая нам Азия? Унижаем себя такими играми. Думал, хронику включил. Это ужасно»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Вьетнама.

Встреча проходила в Ханое и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки! Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только не говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году.

Александр Мостовой
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Французский политик Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Вратарь сборной Вьетнама Данг рассказал о желании получить футболку Сафонова
Генсек РФС заявил, что у сборной России осенью не будет соперников из Европы
Митрофанов — о матче с Таиландом: «Если завтра начнется тайфун, игру отменят. Сборная полетит домой»
Вратарь сборной Вьетнама назвал мировым уровень сборной России
Вратарь сборной Вьетнама о курьезном автоголе: «Допустил ляп»
Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости