Мощное исполнение гимна России перед матчем с Шотландией в «Лужниках»

Перед стартом матча сборной России против команды Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020 в «Лужниках» мощно исполнили гимн РФ.

После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия