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Мощное исполнение гимна России перед матчем с Шотландией в «Лужниках»

22:13
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Перед стартом матча сборной России против команды Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020 в «Лужниках» мощно исполнили гимн РФ.

После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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